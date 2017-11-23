Попавшая в яму жительница Шилова отсудила у властей деньги на ремонт машины. Об этом сообщила
Установлено, что в июле 2016 года в темное время суток истица на дороге Шилова въехала в большую яму, место которой не было огорожено и освещено, также не было никаких предупреждающих знаков.
Она просила взыскать с администрации сумму причиненного ущерба — 114 810 рублей, услуги эксперта — 10 000 рублей, оплату госпошлины — 3 569 рублей 70 копеек и расходы по оплате услуг представителя.
Суд удовлетворил требования частично и взыскал с администрации Шиловского муниципального района стоимость ремонта — 71 827 рублей 15 копеек.