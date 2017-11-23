Опубликованы фото улетевшей в кювет скопинской маршрутки

В сети появились фотографии скопинской маршрутки, которая 22 ноября
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В микроавтобусе находились трое пассажиров, никто из них серьезно не пострадал.
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В сети появились фотографии скопинской маршрутки, которая 22 ноября
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В микроавтобусе находились трое пассажиров, никто из них серьезно не пострадал.
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За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.