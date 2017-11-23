Мэрия отчиталась об уборке снега в Рязани

В связи со обильным снегопадом в Рязани началась уборка улиц, проезжих частей и дворов. Об этом сообщается на
Работы проводятся на 196 основных и 570 второстепенных дорогах общей протяженностью 465 километров.
Уборку проводят на 32 разворотных кругах, 290 остановках, тротуарах, в 18 городских парках и скверах: в парке Морской славы, на улице Ленина, на Соборной, 26 Бакинских комиссаров, в Дубовой роще, в скверах имени Уткина, имени Александрова и в других.
Отмечается, что работы проводятся преимущественно ночью.
В ночь с 20 на 21 ноября вывезли 110 кубометров снега, в работах участвовали 56 единиц техники. В ночь с 21 на 22 ноября силами 62 единиц техники вывезли 364 кубометров снега. В ночь на 23 ноября дирекция благоустройста убрала 462,4 кубометра снега, с помощью подрядных организаций убрали 1 024 кубических метра снега. Всего к работам привлекли 79 единиц техники.
К уборке снега также приступили вручную, в работах участвуют 182 работника дирекции благоуйстройства.