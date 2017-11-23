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11:03, 23 ноября 2017 180
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Гордума согласовала кандидатуру нового вице-мэра Рязани

Гордума согласовала кандидатуру нового вице-мэра Рязани

Городская дума согласовала назначение Елены Сорокиной на пост заместителя главы администрации Рязани. Депутаты поддержали ее кандидатуру в четверг, 23 ноября.

Напомним, Сорокина исполняла обязанности вице-мэра с сентября, до этого она была замминистра регионального спорта. Новый заместитель Карабасова будет курировать социальный блок.

Справка

Елена Сорокина окончила РГУ имени Есенина в 1992 году с квалификацией учителя русского языка и литературы средней школы.

С 1992 по 2007 год работала в школе-лицее №52 на различных должностях от учителя русского языка и литературы до замдиректора по учебной работе.

С 2007 по 2013 год — в управлении образования и молодежной политики администрации города на разных должностях.

С 2013 по сентябрь 2017 года занимала должность замминистра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.


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