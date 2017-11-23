Энергетики филиала «Рязаньэнерго» восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

В Рязанской области восстановили нарушенное непогодой электроснабжение. В ликвидации последствий непогоды максимально были задействованы 39 бригад, 117 человек и 39 единиц техники. Помощь энергетикам филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» оказывали 10 бригад из Тулы и Нижнего Новгорода. Социально-значимые объекты были подключены по резервной схеме электроснабжения и с помощью автономных источников питания в кратчайшие сроки.
В настоящее время электроснабжение потребителей восстановлено. По сети 0,4 кВ будут продолжены работы по индивидуальным заявкам. Для подачи заявки необходимо обратиться в район электросетей (РЭС), обслуживающий населенный пункт. Контакты РЭС можно узнать на официальном
Напомним, в минувшие сутки циклон с сильным ветром и снегопадом стал причиной нарушений электроснабжения в ряде районов региона. Наиболее сильно пострадали
Специалисты «Рязаньэнерго» продолжат работать в режиме повышенной готовности и осуществлять усиленный мониторинг метеообстановки. На случай повторного ухудшения погодных условий оперативный персонал будет нести круглосуточное дежурство.
В случае возникновения внештатных ситуаций Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону