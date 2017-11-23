Директора рязанского предприятия подозревают в уклонении от налогов

Директора одного из рязанских предприятий подозревают в уклонении от налогов. Об этом сообщили на
По данным следствия, в 2014—2015 годах генеральный директор оформил фиктивные сделки на приобретение оборудования, материалов и комплектующих у различных организаций, чтобы уклониться от уплаты налогов.
Оборудование у организаций не покупали, его производили собственными силами предприятия.
В результате совершенных действий организация не уплатила НДС в размере около 21 миллиона рублей, что является особо крупным размером.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ.