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19:21, 23 ноября 2017 574
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Директора рязанского предприятия подозревают в уклонении от налогов

Директора рязанского предприятия подозревают в уклонении от налогов

Директора одного из рязанских предприятий подозревают в уклонении от налогов. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2014—2015 годах генеральный директор оформил фиктивные сделки на приобретение оборудования, материалов и комплектующих у различных организаций, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Оборудование у организаций не покупали, его производили собственными силами предприятия.

В результате совершенных действий организация не уплатила НДС в размере около 21 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ.


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