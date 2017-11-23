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10:37, 23 ноября 2017 196
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Бюджет рязанского фонда медстрахования на ближайшую трехлетку приняли в первом чтении

Бюджет рязанского фонда медстрахования на ближайшую трехлетку приняли в первом чтении

В среду, 22 ноября, депутаты облдумы приняли в первом чтении бюджет рязанского фонда обязательного медстрахования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Общий объем доходов и расходов фонда на 2018 год запланирован на сумму 12,5 миллиарда рублей. В формировании бюджета учитывался подушевой норматив, который в 2018 году увеличится и составит 10 812,7 рублей.

Практически все средства (97%) пойдут на программу обязательного медстрахования.

Как отметила и. о. директора ТФОМС Рязанской области Елена Манухина, в сравнении с бюджетом ТФОМС региона на начало 2017 года, в проекте закона доходы на 2018 год запланированы с приростом на 2,2 миллиарда рублей или 20,9%.


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