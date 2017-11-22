В Рязанской области увеличили число бригад, восстанавливающих электроснабжение

В Рязанской области увеличили количество бригад, восстанавливающих электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго».
Снегопад вызвал технологические нарушения на линиях электропередачи 6-10 кВ и привел к частичному ограничению электроснабжения в населенных пунктах Шиловского, Спасского, Клепиковского, Касимовского, Сапожковского, Путятинского и Рязанского районов области.
Энергетики оперативно приступили к работам, в первую очередь восстанавливая социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. В ликвидации последствий задействовали 27 бригад, 67 человек и 27 единиц техники. В том числе привлекли дополнительные бригады из Шацкого, Пронского, Чучковского, Милославского, Кораблинского и других районов области. Кроме того, в Шиловском и Спасском районах дополнительно задействовали семь бригад энергетиков из Тульской области.
Ситуацию контролирует штаб предприятия. Работает информационное взаимодействие с подразделениями МЧС, Росгидромета и муниципальными образованиями. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.
Напомним, ранее сообщалось, что света нет в