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17:26, 22 ноября 2017 493

В Рязанской области увеличили число бригад, восстанавливающих электроснабжение

В Рязанской области увеличили число бригад, восстанавливающих электроснабжение

В Рязанской области увеличили количество бригад, восстанавливающих электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго».

Снегопад вызвал технологические нарушения на линиях электропередачи 6-10 кВ и привел к частичному ограничению электроснабжения в населенных пунктах Шиловского, Спасского, Клепиковского, Касимовского, Сапожковского, Путятинского и Рязанского районов области.

Энергетики оперативно приступили к работам, в первую очередь восстанавливая социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. В ликвидации последствий задействовали 27 бригад, 67 человек и 27 единиц техники. В том числе привлекли дополнительные бригады из Шацкого, Пронского, Чучковского, Милославского, Кораблинского и других районов области. Кроме того, в Шиловском и Спасском районах дополнительно задействовали семь бригад энергетиков из Тульской области.

Ситуацию контролирует штаб предприятия. Работает информационное взаимодействие с подразделениями МЧС, Росгидромета и муниципальными образованиями. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что света нет в Сапожковском, Путятинском, Касимовском, Клепиковском, Спасском и Шиловском районах.


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