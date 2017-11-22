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14:11, 22 ноября 2017 508
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В четверг на трех улицах в Семчине отключат свет

В четверг на трех улицах в Семчине отключат свет

В четверг, 23 ноября, на трех улицах в Семчине отключат свет. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

С 9:00 до 16:00 электричества не будет по адресам: улица Дачная, дома с №1 по №77, Озерный проезд, дома №4, №8, и в гаражах по улице Княжье Поле.


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4 часа назад
Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.

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