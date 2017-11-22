Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:22, 22 ноября 2017 149
 0    0

В батутном центре «Гравицапа» пройдет Night Party

В батутном центре «Гравицапа» пройдет Night Party

В батутном центре «Гравицапа» пройдет Night Party. Каждую субботу здесь с 23 до 3 часов ночи можно поиграть в настольные игры, поучаствовать в эстафетах и конкурсах, научиться выполнять трюки на батутах. Информация об этом размещена на сайте центра.

«Этим мастерством помогут овладеть профессиональные инструкторы. „Гравицапа“ — самый большой батутный центр в Рязани, в нем расположены 55 батутов для разного уровня подготовки. И новичкам, и профессионалам скучно не будет», — рассказал управляющий центра Егор Макаров.

Он так же отметил, что две поролоновые ямы заинтересуют не только детей, но и взрослых. А огромный скалодром, по его словам, позволит почувствовать себя настоящим альпинистом — покорить такие вершины может не каждый.

Не остался без внимания и «слэклайн» — хождение по стропе (ленте), этот вид спорта также можно попробовать в «Гравицапе». Кроме того, здесь есть сегвейдром, игровые автоматы и кафе с разнообразным меню.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
12:22, 22 ноября 2017
В батутном центре «Гравицапа» пройдет Night Party
9:45, 21 ноября 2017
Мэрия утвердила план новогодних мероприятий в Рязани
11:20, 19 ноября 2017
В Великобритании открыли неделю российского кино
16:19, 17 ноября 2017
Афиша RZN.info рекомендует посетить концерты групп «Мастер» и «Хлеб»
18:15, 16 ноября 2017
Фитнес-центр «Барс Premium» отметит день рождения концертом Согдианы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 64 527
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 38 569
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 37 580
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 185
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 14
10:56, 17 ноября 2017 21 314
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум