В батутном центре «Гравицапа» пройдет Night Party

В батутном центре «
«Этим мастерством помогут овладеть профессиональные инструкторы. „Гравицапа“ — самый большой батутный центр в Рязани, в нем расположены 55 батутов для разного уровня подготовки. И новичкам, и профессионалам скучно не будет», — рассказал управляющий центра Егор Макаров.
Он так же отметил, что две поролоновые ямы заинтересуют не только детей, но и взрослых. А огромный скалодром, по его словам, позволит почувствовать себя настоящим альпинистом — покорить такие вершины может не каждый.
Не остался без внимания и «слэклайн» — хождение по стропе (ленте), этот вид спорта также можно попробовать в «Гравицапе». Кроме того, здесь есть сегвейдром, игровые автоматы и кафе с разнообразным меню.