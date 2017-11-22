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13:28, 22 ноября 2017 158
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Ученые назвали причину появления жизни на Земле

Ученые назвали причину появления жизни на Земле

Американские исследователи объяснили, как на Земле появилась жизнь. По их данным, причина ее зарождения — в резком увеличении концентрации атмосферного кислорода, пишет «Российская газета».

Более 445 миллионов лет назад уровень кислорода на Земле увеличился на 80 процентов и достиг почти современных значений. Примерно в то же время на планете произошел трехкратный рост биоразнообразия. В океане, а потом и на суше появились новые организмы.

Детали и причины эволюционной вспышки понятны еще не до конца. Ученые подчеркивают, что увеличение концентрации кислорода, вероятно, не единственный фактор, которой привел к эволюционному скачку.


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