Рязанским социально ориентированным НКО снизят налоги

Рязанским социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в здравоохранении, социальной сфере, образовании, культуре и спорте снизят налог на доходы. Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты областной думы в среду, 22 ноября.
Документ установит на территории области минимальную налоговую ставку в 1% на доходы или 5% на доходы, уменьшенные на величину расходов для социально ориентированных некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Льготы также коснутся архивов, спортивных центров (кроме фитнес-центров), образовательных и творческих организаций.
Изменения начнут действовать с 1 января 2018 года.