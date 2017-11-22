Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:49, 22 ноября 2017 117
 0    0

Рязанским социально ориентированным НКО снизят налоги

Рязанским социально ориентированным НКО снизят налоги

Рязанским социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в здравоохранении, социальной сфере, образовании, культуре и спорте снизят налог на доходы. Соответствующий законопроект рассмотрели депутаты областной думы в среду, 22 ноября.

Документ установит на территории области минимальную налоговую ставку в 1% на доходы или 5% на доходы, уменьшенные на величину расходов для социально ориентированных некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Льготы также коснутся архивов, спортивных центров (кроме фитнес-центров), образовательных и творческих организаций.

Изменения начнут действовать с 1 января 2018 года.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
16:49, 22 ноября 2017
Рязанским социально ориентированным НКО снизят налоги
16:20, 21 ноября 2017
Рязанские медики начнут применять новую методику операций на сердце
13:38, 21 ноября 2017
Рязанки провели пикет против поборов в детском саду. Фото 5
19:46, 18 ноября 2017
Рязанцы показали свои социальные проекты
20:46, 17 ноября 2017
В Новомичуринске отремонтировали детский сад
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Банковская гарантия как билет в большой бизнес

Банковская гарантия как билет в большой бизнес

Количество выданных по стране в 2016 году банковских гарантий в сравнении с 2015 годом удвоилось, популярность этого продукта растет.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 64 709
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 39 129
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 37 690
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 336
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 14
10:56, 17 ноября 2017 21 490
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум