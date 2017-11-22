Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:07, 22 ноября 2017 265
 0    0

Рязанская область расширит льготы для инвесторов

Рязанская область расширит льготы для инвесторов

Рязанская область расширит льготы для инвесторов. Изменения в законодательство утвердили на заседании облдумы в среду, 22 ноября.

Закон направлен на развитие инвестиционной активности. В частности, снижена ставка по налогу на прибыль организаций в части зачисления в областной бюджет на 4,5 процентных пункта.

От уплаты налога на имущество освобождены: управляющие компании индустриальных парков на пять лет, организации, работающие с потенциальными инвесторам, и социально ориентированные НКО.

Также на пять лет освобождаются от уплаты налога на имущество частные инвесторы и концессионеры, заключившие соглашения в отношении объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, коммунальной инфраструктуры, в сфере утилизации твердых коммунальных отходов, благоустройства территорий.

Кроме того, предложено обнулить ставку по налогу на движимое имущество, принятого на учет с 1 января 2013 года, для организаций здравоохранения и социальных услуг, а также инвесторов, получающих господдержку.

Документом отменяются льготы на имущество организаций и транспортному налогу для органов местного самоуправления. Для снижения административных барьеров отменена процедура согласования налоговых льгот.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
19:07, 22 ноября 2017
Рязанская область расширит льготы для инвесторов
18:30, 22 ноября 2017
Рязанская область определилась со ставками по налогу на движимое имущество организаций
11:25, 22 ноября 2017
Шацкие «Магнит», «Пятерочка» и «Дикси» торговали гнилыми продуктами 1
9:24, 22 ноября 2017
Uber признался в утечке данных
15:01, 21 ноября 2017
Сумма выданных кредитов рязанским предпринимателям увеличилась на четверть — Центробанк
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Банковская гарантия как билет в большой бизнес

Банковская гарантия как билет в большой бизнес

Количество выданных по стране в 2016 году банковских гарантий в сравнении с 2015 годом удвоилось, популярность этого продукта растет.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 64 860
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 39 393
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 37 785
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 397
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 14
10:56, 17 ноября 2017 21 582
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум