Рязанская область расширит льготы для инвесторов. Изменения в законодательство утвердили на заседании облдумы в среду, 22 ноября.
Закон направлен на развитие инвестиционной активности. В частности, снижена ставка по налогу на прибыль организаций в части зачисления в областной бюджет на 4,5 процентных пункта.
От уплаты налога на имущество освобождены: управляющие компании индустриальных парков на пять лет, организации, работающие с потенциальными инвесторам, и социально ориентированные НКО.
Также на пять лет освобождаются от уплаты налога на имущество частные инвесторы и концессионеры, заключившие соглашения в отношении объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, коммунальной инфраструктуры, в сфере утилизации твердых коммунальных отходов, благоустройства территорий.
Кроме того, предложено обнулить ставку по налогу на движимое имущество, принятого на учет с 1 января 2013 года, для организаций здравоохранения и социальных услуг, а также инвесторов, получающих господдержку.
Документом отменяются льготы на имущество организаций и транспортному налогу для органов местного самоуправления. Для снижения административных барьеров отменена процедура согласования налоговых льгот.