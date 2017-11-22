Рязанки начали готовиться к финалу конкурса «Мисс Студенчество 2017». В среду, 22 ноября, девушки рассказали о себе на пресс-конференции с организаторами и журналистами.
«Мы всегда старались сделать конкурс светским и вместе с тем современным культурным событием для рязанской молодежи», — рассказал замминистра регионального минспорта Павел Симаков. Он так же отметил, что конкурс стал одним из самых популярных и ожидаемых событий в студенческой жизни города.
«Мисс Студенчество» пройдет в Рязани в пятый раз. Финал состоится 5 декабря в драмтеатре, где победительница получит корону и главный приз, который организаторы пока держат в секрете.
На сцене театра девушек ждет дефиле в костюмах, оценка их успеваемости, ораторское выступление и возможность продемонстрировать свои творческие таланты.
Директор конкурса Юлия Калинова подчеркнула, что в постановке номеров и репетициях участницам помогают актеры и хореографы. Для девушек уже организовали фотосессии и видеосъемки, готовятся образы и костюмы.