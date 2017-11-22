Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:19, 22 ноября 2017 246
 0    0

Рязанцев попросили помочь в поисках 16-летней москвички

Рязанцев попросили помочь в поисках 16-летней москвички

Рязанцев попросили помочь в поисках 16-летней Кармановой Арины, пропавшей в Москве. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Отмечается, что девушка ушла из дома 13 октября 2017 года и не вернулась. Она может находиться в любом регионе.

Особые примеры: родинка на шее впереди.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные с красным отливом. Глаза каре-зеленые.

Одежда: предположительно черная куртка ниже колена, черные брюки, розовые кроссовки.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили сообщить по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:19, 22 ноября 2017
Рязанцев попросили помочь в поисках 16-летней москвички
8:27, 22 ноября 2017
В двух районах Рязанской области отключили свет
19:49, 21 ноября 2017
После инвестиционного форума в Рязани пройдет нетворкинг-встреча «Узкий круг»
19:09, 21 ноября 2017
В Рязанской области могут расширить список дат, в которые нельзя купить алкоголь в магазинах 5
18:42, 21 ноября 2017
Любимова попросили открыть в Рязани шахматную школу Андрейкина 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Хорошие новости из жизни мебельного центра «4 комнаты»

Хорошие новости из жизни мебельного центра «4 комнаты»

Мебельный центр «4 комнаты» сезон начинает во всеоружии: открываются новые марки, а существующие бренды укрепляют свои позиции.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 64 412
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 38 231
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 37 451
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 118
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 14
10:56, 17 ноября 2017 21 065
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум