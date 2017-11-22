Рязанцев попросили помочь в поисках 16-летней москвички

Рязанцев попросили помочь в поисках 16-летней Кармановой Арины, пропавшей в Москве. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Отмечается, что девушка ушла из дома 13 октября 2017 года и не вернулась. Она может находиться в любом регионе.
Особые примеры: родинка на шее впереди.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные с красным отливом. Глаза каре-зеленые.
Одежда: предположительно черная куртка ниже колена, черные брюки, розовые кроссовки.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили сообщить по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.