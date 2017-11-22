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12:09, 22 ноября 2017 182

«Рязаньэнерго» восстанавливает электроснабжение в пострадавших от снега районах

«Рязаньэнерго» восстанавливает электроснабжение в пострадавших от снега районах

«Рязаньэнерго» восстанавливает электроснабжение в пострадавших от снега районах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Снегопад в ночь на 22 ноября 2017 года стал причиной новых нарушений электроснабжения в нескольких районах региона. Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго», переведенного на особый режим работы, еще ранним утром устранили большую часть повреждений сетей и локализовали последствия стихии.

Рязанские энергетики продолжают восстановительные работы в Шиловском, Спасском, Клепиковском, Касимовском и Сапожковском районах Рязанской области. В ликвидации последствий непогоды задействованы 14 бригад, состоящие из 52 человек и 16 единиц спецтехники. На помощь рязанским энергетиками направлены четыре бригады тульского филиала ПАО МРСК Центра и Приволжья.

Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, где это необходимо будут применяться резервные источники электроснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что света нет в Сапожковском, Путятинском, Касимовском, Клепиковском, Спасском и Шиловском районах.


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