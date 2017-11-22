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16:45, 22 ноября 2017 91
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Россия лишилась золотых медалей Сочи-2014

Россия лишилась золотых медалей Сочи-2014

Международный олимпийский комитет лишил медалей российских скелетонистов Елену Никитину, Александра Третьякова, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну. Все их результаты аннулированы, сообщил «Матч.тв».

Третьяков и Никитина лишены медалей Олимпийских игр-2014. На них Третьяков получил золотую медаль, а Никитина — бронзовую. Потылицына заняла пятое место, а Орлова — шестое.

Такое решение приняла комиссия Международного олимпийского комитета. Ранее уже были отстранены российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

На фото Елена Никитина.


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