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14:58, 22 ноября 2017 2 975
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Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе

Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе

Пресс-служба регионального ГИБДД предоставила фотографии с места аварии в Шиловском районе, где 22 ноября лоб в лоб столкнулись два бензовоза. На кадрах видно, что кабина одного из автомобилей оказалась в кювете.

Напомним, в результате происшествия пострадали оба водителя. Подробности ДТП уточняются.


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