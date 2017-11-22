Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе

Пресс-служба регионального ГИБДД предоставила фотографии с места аварии в Шиловском районе, где 22 ноября лоб в лоб столкнулись два бензовоза. На кадрах видно, что кабина одного из автомобилей оказалась в кювете.
Напомним, в результате происшествия
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пресс-служба регионального ГИБДД предоставила фотографии с места аварии в Шиловском районе, где 22 ноября лоб в лоб столкнулись два бензовоза. На кадрах видно, что кабина одного из автомобилей оказалась в кювете.
Напомним, в результате происшествия
© RZN.info
|
cледующая новость →В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -7 градусов
Количество выданных по стране в 2016 году банковских гарантий в сравнении с 2015 годом удвоилось, популярность этого продукта растет.