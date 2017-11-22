Областной бюджет получит почти 70 миллионов на реконструкцию Театра на Соборной

Рязанской области выделили из федерального центра почти 70 млн рублей на реконструкцию Театра на Соборной. Изменения в бюджет текущего года утвердила облдума в среду, 22 ноября.
Всего с федерального уровня в казну региона поступило 182,4 млн. Из них 68,9 пойдет на реконструкцию здания театра, 3,1 — на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, 7,5 — на обеспечение лекарствами детей-инвалидов.
Кроме того, средства направят на реконструкцию здания ДК в поселке Лесной Шиловского района — 45 млн, библиотеки имени Горького — 15,5 млн и капремонт Кораблинской школы — 39 млн.
Также депутаты утвердили перераспределение ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. В частности, ранее зарезервированные 222,5 млн будут направлены на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Как отметила министр финансов региона Марина Наумова, с учетом всех траншей на эти средства в области выделили 1,3 млрд рублей. Также увеличиваются расходы на создание мест в детских садах.