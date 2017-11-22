Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:06, 22 ноября 2017 384
 0    0

Областной бюджет получит почти 70 миллионов на реконструкцию Театра на Соборной

Областной бюджет получит почти 70 миллионов на реконструкцию Театра на Соборной

Рязанской области выделили из федерального центра почти 70 млн рублей на реконструкцию Театра на Соборной. Изменения в бюджет текущего года утвердила облдума в среду, 22 ноября.

Всего с федерального уровня в казну региона поступило 182,4 млн. Из них 68,9 пойдет на реконструкцию здания театра, 3,1 — на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, 7,5 — на обеспечение лекарствами детей-инвалидов.

Кроме того, средства направят на реконструкцию здания ДК в поселке Лесной Шиловского района — 45 млн, библиотеки имени Горького — 15,5 млн и капремонт Кораблинской школы — 39 млн.

Также депутаты утвердили перераспределение ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. В частности, ранее зарезервированные 222,5 млн будут направлены на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Как отметила министр финансов региона Марина Наумова, с учетом всех траншей на эти средства в области выделили 1,3 млрд рублей. Также увеличиваются расходы на создание мест в детских садах.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:29, 22 ноября 2017
В белом плену. RZN.info публикует фоторепортаж с заснеженных улиц Рязани
18:19, 22 ноября 2017
Губернатор перевел экстренные службы в режим повышенной готовности
17:06, 22 ноября 2017
Областной бюджет получит почти 70 миллионов на реконструкцию Театра на Соборной
16:20, 22 ноября 2017
Издан словарь сибирской отшельницы Агафьи Лыковой
16:06, 22 ноября 2017
В Рязанской области увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 64 727
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 39 297
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 37 737
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 370
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 14
10:56, 17 ноября 2017 21 530
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум