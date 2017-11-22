На Рязанском приборном заводе провели фотовыставку

На
Выставка состояла из больших тематических экспозиций, подготовленных подразделениями завода, а также отдельных работ сотрудников: пейзажи, портреты, репортажные снимки, сделанные в разных уголках России.
Участники выставки рассказали о своих экспозициях. Жюри определило лауреатов в различных номинациях среди подразделений и индивидуальных участников. Критериями оценки служили качество, эстетичность, оригинальность и соответствие тематике представленных экспозиций и работ.
Посетители выставки также проголосовали за лучшую авторскую работу в номинации «Народный выбор». Ей стала фотография «Река Дон» ведущего инженера-конструктора тематического радиотехнического отдела Артемия Завражнова.
Все подразделения, а также индивидуальные участники, ставшие лауреатами, отмечены дипломами и денежными премиями.
Выставка фотографий работников АО «ГРПЗ» проводится ежегодно с 2005 года. Это одно из самых массовых корпоративных мероприятий как по количеству участников, так и посетителей.