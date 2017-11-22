Uber признался в утечке данных

Американская компания Uber Technologies признала, что в результате утечки данных в октябре 2016 года имена, адреса и телефоны 50 млн клиентов и 7 млн водителей распространились по всему миру. Информацию похитили в результате взлома, который Uber скрыла, передает «
Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование взлома.
Бывший исполнительный директор компании Трэвис Каланик знал о взломе более года назад. Однако теперь Uber сообщила, что уволила в связи с произошедшим руководителя службы безопасности и его заместителя.
Uber Technologies Inc. (Убер) — американская международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным на август 2016 года сервис через приложение доступен более чем в шестистах городах мира. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке.
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