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19:26, 22 ноября 2017 772
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Елена Ваенга пожаловалась на рязанский отель 2

Елена Ваенга пожаловалась на рязанский отель

Российская певица Елена Ваенга пожаловалась на рязанский отель «Старый город». По словам артистки, ей не дали поспать. Свои претензии Ваенга высказала на странице в Instagram.

«Хотите отдохнуть и выспаться в отеле? В Рязани в отеле „Старый город“ чистить снег за окном начинают в 4 утра! Снегоуборочная машина катается с 4 до 11 по кирпичной кладке с завидным упорством. „Ремонт“ в новейшем (очень красивая и реально крутая гостиница) отеле начинают долбить в 10 утра… С какой стороны посмотреть, ведь и снег-то чистят, и ремонт-то делают, прям молодцы какие. А вот как-то свалить хочется поскорее и сказать напоследок: „Гостиничный бизнес не ваше“», — описала ситуацию певица.

Она также отметила, что с персоналом отеля у нее произошел конфликт. «Для них я скандальная, зажравшаяся, зазвездившаяся звездулька-истеричка… Проехав по снегу после Тулы 4 часа ночью и приехав в 3 ночи в Рязань, я легла спать. И ровно в 4 утра мой сон нарушил хороший человек с камнедробилкой. Спала час. Кто прав?» — добавила Ваенга.

Фото и видео из Instagram


все таки выложу......... хотите отдохнуть и выспаться в отеле???? в Рязань ☝️️☝️️☝️️в отель" старый город"☝️️☝️️☝️️☝️️☝️️.... чистить снег за окном тут начинают в 4!!!!! утра!!!! снегоуборочная машина катается с 4 до 11!!!! по кирпичной кладке с завидным упорством..... " ремонт" в новейшем ( очень красивая и реально крутая гостиница) отеле начинают долбить в 10 утра.... вот вроде бы..... с какой стороны посмотреть ведь и снег то чистят , и ремонт то делают....... прям молодццццццыто какие😏😏😏😏😏...... а вот как то свалить хочется поскорее и сказать на последок....... господа " гостинечный бизнес НЕ ВАШЕ "......... про стоимости номеров и про " люксы" я вообще молчу. короче для персонала ХотЭля я скандальная , зажравшаяся, зазвездившаяся звездулька- истеричка....... да и вот еще..... проехав по снегу после Тулы 4 часа ночью и приехав в 3 ночи в Рязань я легла спать...... и ровно в 4 утра мой " зазвездившийсяистеричный" сон нарушил хороший человек с камнедрабилкой...... спала час. кто прав?- конечно гостиница☝️️кто зажрался- конечно я.👍........

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial)

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