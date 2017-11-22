Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:14, 22 ноября 2017 723
 0    0

«Дешевле не будет». О ситуации на рязанском рынке новостроек рассказал гендиректор ГК «Единство»

«Дешевле не будет». О ситуации на рязанском рынке новостроек рассказал гендиректор ГК «Единство»

В начале ноября этого года президент Путин поручил российскому правительству разработать план действий, который позволит в ближайшие три года отказаться от схемы долевого строительства жилья. Покупка квартир на различных стадиях строительства к концу 2020 года скорее всего будет невозможна. На смену ей придет проектное финансирование, то есть дома будут возводиться исключительно на деньги застройщиков и средства банков. Приобрести жилье можно будет только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Как же изменится ситуация на рязанском рынке новостроек после введения проектного финансирования? Об этом RZN.info рассказал генеральный директор группы компаний «Единство» Антон Воробьев.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:58, 22 ноября 2017
Рязанское МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за снега
11:31, 22 ноября 2017
На Рязанском приборном заводе провели фотовыставку
11:14, 22 ноября 2017
«Дешевле не будет». О ситуации на рязанском рынке новостроек рассказал гендиректор ГК «Единство»
10:40, 22 ноября 2017
Умер певец Дмитрий Хворостовский
10:37, 22 ноября 2017
Защиту лесов на Московском шоссе от застройки обсудили на слушаниях
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 64 528
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 38 569
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 37 580
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 185
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 14
10:56, 17 ноября 2017 21 314
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум