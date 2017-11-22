«Дешевле не будет». О ситуации на рязанском рынке новостроек рассказал гендиректор ГК «Единство»

В начале ноября этого года президент Путин поручил российскому правительству разработать план действий, который позволит в ближайшие три года отказаться от схемы долевого строительства жилья. Покупка квартир на различных стадиях строительства к концу 2020 года скорее всего будет невозможна. На смену ей придет проектное финансирование, то есть дома будут возводиться исключительно на деньги застройщиков и средства банков. Приобрести жилье можно будет только после сдачи объекта в эксплуатацию.
Как же изменится ситуация на рязанском рынке новостроек после введения проектного финансирования? Об этом RZN.info