В учебном центре «Прайм» прошел бриф-курс школы имплантологов

В Рязани прошел курс школы имплантологов. Ведущие имплантологи, хирурги и ортопеды Рязани собрались в учебном центре «Прайм», сообщили в пресс-службе «Прайм-стоматологии».
В учебный центр «Прайм» приехала профессор, заслуженный деятель науки России, президент Российской ассоциации стоматологической имплантологии Валентина Олесова. Вместе с ней главные врачи медицинских учреждений области, преподаватели и студенты РязГМУ обсудили вопросы в области имплантологии.
В сообщении отметили, что «не оставили без внимания и начинающих имплантологов». Молодые специалисты отработали мануальные навыки в ходе практической части семинара. Под руководством хирурга-имплантолога каждый попробовал установить внутрикостный имплантат на фантоме.
За учебный день специалисты рассмотрели сбалансированную систему успеха имплантации, познакомились с ценным опытом профессора Олесовой и обсудили вопросы современной медицины.
Учебный центр «Прайм» создан на базе сети клиник «Прайм-стоматология». Он позволяет докторам внедрять лучшие практики лечения уже на следующий день.
В центре добавили, что медицина не стоит на месте. Постоянное динамичное развитие стоматологии требует огромных усилий и вложений со стороны государственных и частных клиник для того, чтобы быть в тренде существующих изменений и внедрять лучшие практики мира. Ведущие медицинские учреждения стараются организовать на базе клиник собственный учебный центр, чтобы постоянно, без отрыва от работы повышать квалификацию докторов.