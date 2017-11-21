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13:37, 21 ноября 2017 192
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В Рязанской области во второй раз за год переименовали речку

В Рязанской области во второй раз за год переименовали речку

В Путятинском районе Рязанской области во второй раз за год переименовали речку. Об этом пишет ИД «Пресса».

В марте по инициативе местных жителей на мосту через речку установили табличку — «река Шиш».

«Сколько себя помню, да и люди старшего поколения всегда говорили: по нашему селу протекает речка Шиш, а никакой не Суходол. И, вообще, кто такое название придумал» — прокомментировала местная жительница Татьяна Харламова.

«Я сама не местная. Приехала в Глебово более 30 лет назад, тогда речка называлась Шиш. Моя свекровь, коренная жительница, мне и моим детям рассказывала, какая речка была красивая. И никаких других названий эта речка не носила — только Шиш», — подтвердила другая женщина.

Как отметил житель Глебова, название реки не переименовывали до 2002 года.

«После реконструкции участка трассы М-5 кому-то пришла в голову бредовая идея поменять название реки Шиш на Суходол. До сих пор неизвестно, кто так решил», — рассказал мужчина.

Он несколько лет собирал историчнские факты и подписи сельчан, ездил в Пензу, чтобы убедить Федеральное дорожное агентство в использовании старого названия.

«Убедил, получил разрешение, на свои средства изготовил новые таблички с названием реки и в начале марта этого года установил их. Но во время проводимых на автотрассе ремонтных работ указатели сняли, а по завершении ремонта, в конце прошлой недели, жители Глебова и проезжающие по трассе М-5 через село вновь увидели новое (ну или наоборот — старое) название реки — Суходол», — говорится в сообщении.

Как отметил местный житель Виктор Шаблов, местные жители возмущены происходящим и не собираются опускать руки, чтобы вернуть то название, которое река носила сотни лет.


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