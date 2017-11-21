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16:33, 21 ноября 2017 141
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В Рязанской области подорожал рис и подешевела гречка. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожал рис и подешевела гречка. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал лук — на 6% (до 16,04 рубля за кг), на 5,3% — картофель (до 16,82 рубля за кг). Кроме того, на 3,2% увеличилась стоимость риса и капусты (51,05 и 12,05 за кг соответственно).

Данные мониторинга средних цен в ЦФО во вторник, 21 ноября, RZN.info предоставил Рязаньстат.

Больше всего подешевели огурцы (-4,6%, до 118,9 рубля за кг), как и неделю назад упали цены на помидоры (-3,8%, до 117,26 рубля за кг) и гречневая крупа (-3,2%, до 42,36 рубля за кг).

Регион остался вторым в округе по стоимости помидоров и огурцов. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • сосиски и сардельки — 274,80 рубля за кг;
  • пастеризованное молоко — 39,14 рубля за л;
  • стерилизованное молоко — 60,37 рубля за л;
  • сливочное масло — 450,39 рубля за кг;
  • маргарин — 100,26 рубля за кг;
  • творог — 224,03 рубля за кг;
  • куриные яйца — 46,05 рубля за десяток;
  • печенье — 108,32 рубля за кг;
  • карамель — 193,93 рубля за кг;
  • морковь — 15,76 рубля за кг;
  • водку — 545,49 рубля за л.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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1 день назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

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