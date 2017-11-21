В Рязанской области подорожал рис и подешевела гречка. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал лук — на 6% (до 16,04 рубля за кг), на 5,3% — картофель (до 16,82 рубля за кг). Кроме того, на 3,2% увеличилась стоимость риса и капусты (51,05 и 12,05 за кг соответственно).
Данные мониторинга средних цен в ЦФО во вторник, 21 ноября, RZN.info предоставил Рязаньстат.
Больше всего подешевели огурцы (-4,6%, до 118,9 рубля за кг), как и неделю назад упали цены на помидоры (-3,8%, до 117,26 рубля за кг) и гречневая крупа (-3,2%, до 42,36 рубля за кг).
Регион остался вторым в округе по стоимости помидоров и огурцов. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- сосиски и сардельки — 274,80 рубля за кг;
- пастеризованное молоко — 39,14 рубля за л;
- стерилизованное молоко — 60,37 рубля за л;
- сливочное масло — 450,39 рубля за кг;
- маргарин — 100,26 рубля за кг;
- творог — 224,03 рубля за кг;
- куриные яйца — 46,05 рубля за десяток;
- печенье — 108,32 рубля за кг;
- карамель — 193,93 рубля за кг;
- морковь — 15,76 рубля за кг;
- водку — 545,49 рубля за л.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.