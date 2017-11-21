В Рязанском «Сельхозе» обсудили проблемы пчеловодства

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел круглый стол по проблемам пчеловодства Рязанского края.
«Сегодня настала острая необходимость в пересмотре отношения к актуальным проблемам российского пчеловодства, дающего ценную продовольственную продукцию. В регионе это одна из ключевых отраслей сельского хозяйства», — заявил ректор университета Николай Бышов.
Круглый стол стал завершающим этапом подготовки слушателей по программе профессиональной переподготовки «Пчеловодство». Его участники обсудили особенности, проблемы и перспективы развития современного пчеловодства в регионе.
Слушатели программы представили презентации и доклады, охватывающие все аспекты и стороны современного пчеловодства и тенденции его развития. Опытные пчеловоды поделились своими способами диагностики и лечения болезней пчел, а также ответили на вопросы участников круглого стола.