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16:15, 21 ноября 2017 236

В Рязанском «Сельхозе» обсудили проблемы пчеловодства

В Рязанском «Сельхозе» обсудили проблемы пчеловодства

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел круглый стол по проблемам пчеловодства Рязанского края.

«Сегодня настала острая необходимость в пересмотре отношения к актуальным проблемам российского пчеловодства, дающего ценную продовольственную продукцию. В регионе это одна из ключевых отраслей сельского хозяйства», — заявил ректор университета Николай Бышов.

Круглый стол стал завершающим этапом подготовки слушателей по программе профессиональной переподготовки «Пчеловодство». Его участники обсудили особенности, проблемы и перспективы развития современного пчеловодства в регионе.

Слушатели программы представили презентации и доклады, охватывающие все аспекты и стороны современного пчеловодства и тенденции его развития. Опытные пчеловоды поделились своими способами диагностики и лечения болезней пчел, а также ответили на вопросы участников круглого стола.


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