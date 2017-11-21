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11:19, 21 ноября 2017 1 633
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В Рязани спасли упавшую в колодец собаку

В Рязани спасли упавшую в колодец собаку

В Рязани спасли упавшую в колодец собаку. Соответствующие фотографии опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В мини-приют «Путь домой» обратился сторож с промзоны. По его словам, собака провела на дне колодца около месяца. Активисты вызвали сотрудников МЧС, которые приехали и достали собаку.

«Охранник в разговоре упомянул о ней. Сказал, что обнаружил ее около месяца назад, тогда она лаяла, кинул ей пирожок. Потом он долгое время не работал, а сегодня заглянул, а она живая, но уже просто молча лежит», — отметили в комментариях.

Фото группы «Новости Рязани ВКонтакте»


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