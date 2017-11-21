В Рязани спасли упавшую в колодец собаку. Соответствующие фотографии опубликовали в группе «
В мини-приют «Путь домой» обратился сторож с промзоны. По его словам, собака провела на дне колодца около месяца. Активисты вызвали сотрудников МЧС, которые приехали и достали собаку.
«Охранник в разговоре упомянул о ней. Сказал, что обнаружил ее около месяца назад, тогда она лаяла, кинул ей пирожок. Потом он долгое время не работал, а сегодня заглянул, а она живая, но уже просто молча лежит», — отметили в комментариях.
Фото группы «Новости Рязани ВКонтакте»