Сумма выданных кредитов рязанским предпринимателям увеличилась на четверть. За девять месяцев 2017 года эта сумма составила 71,6 млрд рублей. Это на 26,1% больше прошлогоднего результата, говорится в сообщении регионального отделения Центробанка.
Кредитный портфель корпоративных клиентов также увеличился до 90,1 млрд рублей на 3,8% .
При этом просроченная задолженность сократилась на 3% до 8,1 млрд рублей.
Отмечается, что наибольший объем кредитов предоставлен предприятиям обрабатывающих производств — 25,1 млрд рублей, торговые организации получили 19,3 млрд рублей, сельскохозяйственные предприятия — 7,8 млрд.
Предприятиям малого и среднего бизнеса выдано кредитов на 29,4 млрд рублей, что на 6,2% больше прошлогоднего результата.