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15:01, 21 ноября 2017 96
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Сумма выданных кредитов рязанским предпринимателям увеличилась на четверть — Центробанк

Сумма выданных кредитов рязанским предпринимателям увеличилась на четверть — Центробанк

Сумма выданных кредитов рязанским предпринимателям увеличилась на четверть. За девять месяцев 2017 года эта сумма составила 71,6 млрд рублей. Это на 26,1% больше прошлогоднего результата, говорится в сообщении регионального отделения Центробанка.

Кредитный портфель корпоративных клиентов также увеличился до 90,1 млрд рублей на 3,8% .

При этом просроченная задолженность сократилась на 3% до 8,1 млрд рублей.

Отмечается, что наибольший объем кредитов предоставлен предприятиям обрабатывающих производств — 25,1 млрд рублей, торговые организации получили 19,3 млрд рублей, сельскохозяйственные предприятия — 7,8 млрд.

Предприятиям малого и среднего бизнеса выдано кредитов на 29,4 млрд рублей, что на 6,2% больше прошлогоднего результата.


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1 день назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

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