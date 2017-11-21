Рязанец обвинил городские службы в падении дерева на его машину. Видео

Рязанец обвинил дирекцию благоустройства города в том, что на его автомобиль упало дерево. Видео с места происшествия RZN.info прислал очевидец.
Дерево упало на ВАЗ-2110, припаркованный на улице Вокзальной. По словам владельца авто, «это неприятно». «Муниципальные пускай смотрят за деревьями лучше… [деревья] ухода требуют, так это дело не пойдет. Желательно бы, конечно, чтобы они получше выполняли свою работу», — сказал мужчина.
Напомним, утром 21 ноября сразу в нескольких районах города на припаркованные автомобили