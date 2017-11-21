Рязанцы вновь пожаловались на заснеженные платные парковки. Фото

Утром во вторник, 21 ноября, после снегопада платные парковки в центре Рязани оказались неубранными.
Горожане негативно отреагировали на заснеженную стоянку. «Нам просто не оставили выбора. Больше машины ставить некуда», — отметила Светлана. По ее словам, из-за снега на дороге не видно разметки.
«Я выходу из машины и оказываюсь сразу в луже. Еще и платить за это нужно. Понятно, что к зиме никто не готов, но у них всего несколько парковок в центре, их-то убрать можно было», — подчеркнул Сергей.
Ранее в мэрии отмечали, что парковаться можно только на размеченных местах. Физическая невозможность сделать это не освобождает от оплаты.
Напомним, платные парковки в Рязани обязан