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12:16, 21 ноября 2017 37
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Рязанцы вновь пожаловались на заснеженные платные парковки. Фото

Рязанцы вновь пожаловались на заснеженные платные парковки. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Утром во вторник, 21 ноября, после снегопада платные парковки в центре Рязани оказались неубранными.

Горожане негативно отреагировали на заснеженную стоянку. «Нам просто не оставили выбора. Больше машины ставить некуда», — отметила Светлана. По ее словам, из-за снега на дороге не видно разметки.

«Я выходу из машины и оказываюсь сразу в луже. Еще и платить за это нужно. Понятно, что к зиме никто не готов, но у них всего несколько парковок в центре, их-то убрать можно было», — подчеркнул Сергей.

Ранее в мэрии отмечали, что парковаться можно только на размеченных местах. Физическая невозможность сделать это не освобождает от оплаты.

Напомним, платные парковки в Рязани обязан чистить от снега оператор — «Ростелеком». В компании заверяли, что готовы к зимней уборке.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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21 час назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

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