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12:40, 21 ноября 2017 902
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Рязанцев предупредили о сильном ветре

Рязанцев предупредили о сильном ветре

Во вторник, 21 ноября, на сайте регионального ГУ МЧС опубликовали метеопредупреждение.

По данным синоптиков, 22 ноября на территории области ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, в отдельных районах туман. Днем 22 ноября усиление ветра до 12-17 метров в секунду.


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Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

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