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12:45, 21 ноября 2017 396
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«Рязаньэнерго» восстанавливает электроснабжение в отдельных районах области

«Рязаньэнерго» восстанавливает электроснабжение в отдельных районах области

Во вторник, 21 ноября, из-за ухудшения погодных условий на территории Рязанской области в ряде районов произошли незначительные технологические нарушения на объектах электросетевого комплекса «Рязаньэнерго».

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию, ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий непогоды. Всего в аварийно-восстановительных работах и осмотрах ВЛ задействованы 15 бригад в составе 45 человек и 15 единиц техники.

Как отметили в компании, в случае необходимости к оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 132 единиц техники. Персонал филиала обеспечен всем необходимым оборудованием и материалами, специальной высокопроходимой техникой. Под особым контролем находятся социально значимые объекты.

«В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00. Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 050-57-77 через приложения Telegram, WhatsApp и Viber», — сообщили в «Рязаньэнерго».

Энергетики предупредили, что приближаться к провисшим или оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — подчеркнули в компании.


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