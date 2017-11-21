Путин объявил о скором окончании военной операции в Сирии

Владимир Путин объявил о скором окончании военной операции в России Сирии. Он провел в Сочи встречу с Башаром Асадом, посетившим с рабочим визитом, сообщается на
Лидеры обсудили борьбу с террористами и переход к урегулированию ситуации. По словам Путина, до полной победы над боевиками «еще очень далеко».
«Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — подчеркнул российский президент.
Также он отметил, что Асад готов «работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования».
В ответ Асад прокомментировал, что за время военной операции в Сирии были достигнуты большие успехи — «как на поле сражения, так и в политическом плане».
«Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее», — рассказал Башар Асад.
Также Путин представил сирийского президента руководству Минобороны России Генерального штаба ВС РФ.