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10:41, 21 ноября 2017 262
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Путин объявил о скором окончании военной операции в Сирии

Путин объявил о скором окончании военной операции в Сирии

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин объявил о скором окончании военной операции в России Сирии. Он провел в Сочи встречу с Башаром Асадом, посетившим с рабочим визитом, сообщается на сайте президента России.

Лидеры обсудили борьбу с террористами и переход к урегулированию ситуации. По словам Путина, до полной победы над боевиками «еще очень далеко».

«Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — подчеркнул российский президент.

Также он отметил, что Асад готов «работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования».

В ответ Асад прокомментировал, что за время военной операции в Сирии были достигнуты большие успехи — «как на поле сражения, так и в политическом плане».

«Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее», — рассказал Башар Асад.

Также Путин представил сирийского президента руководству Минобороны России Генерального штаба ВС РФ.


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