Правивший 37 лет президент Зимбабве подал в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку после 37 лет правления. Об этом сообщило агентство
Политик решил уйти вскоре после того, как парламент страны начал процедуру импичмента. При этом он не указал, кому передает полномочия.
Ранее власть в стране фактически захватили военные, взяв под контроль столицу Хараре.
Новость об окончании эры Мугабе, правившего почти четыре десятилетия, вызвала ликование в народе: люди вышли отпраздновать событие на улицы.
Роберт Мугабе пришел к власти в 1980 году, он был одним из лидеров борьбы за права чернокожего населения Родезии, позднее переименованной в Зимбабве. За годы его правления одна из самых развитых стран Африки превратилась в одно из беднейших государств мира.