В нескольких районах города на машины рязанцев упали деревья

В ночь на вторник, 21 ноября, на машины сразу нескольких рязанцев упали деревья. Об этом сообщили подписчики группы «
Как отметили пользователи сети, три машины пострадали от упавшего дерева в поселке Варские. Автомобили были припаркованы около дома №6 по улице Советской.
Кроме того, дерево рухнуло около дома №2 по улице Юбилейной, а также еще одно — около ТЦ «Витязь» на улице Трудовой. «Деревья продолжают падать на улице Юбилейной, дома №2.2, 3.1, 2.1. Будьте осторожны!» — предупредили автовладельцы.
«Вопрос: кто виновник?» — написали рязанцы в комментариях.