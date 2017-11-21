Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:57, 21 ноября 2017 879
 0    0

В нескольких районах города на машины рязанцев упали деревья

В нескольких районах города на машины рязанцев упали деревья

В ночь на вторник, 21 ноября, на машины сразу нескольких рязанцев упали деревья. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Как отметили пользователи сети, три машины пострадали от упавшего дерева в поселке Варские. Автомобили были припаркованы около дома №6 по улице Советской.

Кроме того, дерево рухнуло около дома №2 по улице Юбилейной, а также еще одно — около ТЦ «Витязь» на улице Трудовой. «Деревья продолжают падать на улице Юбилейной, дома №2.2, 3.1, 2.1. Будьте осторожны!» — предупредили автовладельцы.

«Вопрос: кто виновник?» — написали рязанцы в комментариях.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
8:57, 21 ноября 2017
В нескольких районах города на машины рязанцев упали деревья
20:47, 20 ноября 2017
В Петербурге грабители под видом сотрудников ФСБ похитили 10 миллионов рублей
14:54, 20 ноября 2017
На пожаре в Сасовском районе погибла 57-летняя пенсионерка
14:31, 20 ноября 2017
В Шиловском районе поймали «черных лесорубов»
14:25, 20 ноября 2017
В центре Рязани автомобиль «Яндекс.Такси» врезался в легковушку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
20 часов назад
Банковская гарантия как билет в большой бизнес

Банковская гарантия как билет в большой бизнес

Количество выданных по стране в 2016 году банковских гарантий в сравнении с 2015 годом удвоилось, популярность этого продукта растет.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 63 757
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
12:10, 10 ноября 2017 37 081
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
10:21, 16 ноября 2017 36 295
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
13:00, 10 ноября 2017 28 738
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 27 367
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум