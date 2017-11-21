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16:36, 21 ноября 2017 130
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Накануне Дня рождения Гребенщикова рязанские музыканты исполнят его песни

Накануне Дня рождения Гребенщикова рязанские музыканты исполнят его песни

26 ноября, накануне очередного Дня рождения Бориса Гребенщикова, в ресторане «Арагон» пройдет вечер, где артисты и музыканты Рязани споют его песни.

История проекта началась несколько лет назад в «Старом парке», затем продолжилась в «Фонтане», а теперь все та же команда участников решила продолжить традицию на новом месте.

На этот раз песни бессменного лидера группы «Аквариум» планируют спеть Любовь Бессонова, Ольга Чикина, Катерина Мещерякова, Антон Свиркин, Владимир Цуканов, Илья Чеченев, Александр Пышкин, Игорь Воронцов. Этот список не окончателен — скорее всего, публику ожидают сюрпризы.

А самые стойкие из числа пришедших смогут дождаться полуночи и вместе с музыкантами отметить день рождения культового музыканта.


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