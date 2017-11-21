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10:15, 21 ноября 2017 513
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На слушаниях обсудили автомойку в центре Рязани

На слушаниях обсудили автомойку в центре Рязани

В понедельник, 20 ноября, прошли публичные слушания об использовании зоны озеленения специального назначения по адресу Заводской проезд № 2 под автомойку, которая относится к условно разрешенному виду.

Докладчик отметил, что половина участка площадью 873 квадратных метров засеяна зелеными насаждениями.

В настоящее время на территории уже находится автомойка на четыре машины.

До начала слушаний в поддержку поступило два обращения. На слушания зарегистрировался только докладчик, который поддержал проект.

Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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