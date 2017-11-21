На слушаниях обсудили автомойку в центре Рязани

В понедельник, 20 ноября, прошли публичные слушания об использовании зоны озеленения специального назначения по адресу Заводской проезд № 2 под автомойку, которая относится к условно разрешенному виду.
Докладчик отметил, что половина участка площадью 873 квадратных метров засеяна зелеными насаждениями.
В настоящее время на территории уже находится автомойка на четыре машины.
До начала слушаний в поддержку поступило два обращения. На слушания зарегистрировался только докладчик, который поддержал проект.
Заключение опубликует газета «Рязанские ведомости».