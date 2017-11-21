Любимова попросили открыть в Рязани шахматную школу Андрейкина

Об этом сообщил представитель местного клуба Владимир Фомин. От себя он направил обращение в региональное правительство на имя губернатора.
В своем заявлении он требует рассмотреть вопрос о выдаче просторного помещения под шахматный клуб Рязанской области и там же открыть школу Андрейкина. «Это сейчас для Рязани самый больной вопрос, наша область в ЦФО опустилась на последнее место в этом виде спорта. У нас нет помещений для проведения турниров», — отмечается в обращении.
Кроме того, шахматист посетовал на бездействие местной федерации. Он предложили выделить четыре аудитории в помещении бывшего Училища Связи для будущей школы и шахматного клуба.
Справка
Дмитрий Андрейкин — рязанский шахматист, гроссмейстер с 2007 года. Чемпион России 2012 года. Финалист кубка мира ФИДЕ 2013 года. В составе команды «Алкалоид» победитель Чемпионата Европы по шахматам среди клубов 2016 года.
В составе сборной России бронзовый призёр командного чемпионата Европы 2013 года. Чемпион России среди юношей до 14 лет (2001) и среди юниоров до 20 лет (2009 и 2010). Многократный призёр крупных международных турниров, Чемпион мира среди юниоров (2010).