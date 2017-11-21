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18:42, 21 ноября 2017 358
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Любимова попросили открыть в Рязани шахматную школу Андрейкина 1

Любимова попросили открыть в Рязани шахматную школу Андрейкина

Об этом сообщил представитель местного клуба Владимир Фомин. От себя он направил обращение в региональное правительство на имя губернатора.

В своем заявлении он требует рассмотреть вопрос о выдаче просторного помещения под шахматный клуб Рязанской области и там же открыть школу Андрейкина. «Это сейчас для Рязани самый больной вопрос, наша область в ЦФО опустилась на последнее место в этом виде спорта. У нас нет помещений для проведения турниров», — отмечается в обращении.

Кроме того, шахматист посетовал на бездействие местной федерации. Он предложили выделить четыре аудитории в помещении бывшего Училища Связи для будущей школы и шахматного клуба.

Справка

Дмитрий Андрейкин — рязанский шахматист, гроссмейстер с 2007 года. Чемпион России 2012 года. Финалист кубка мира ФИДЕ 2013 года. В составе команды «Алкалоид» победитель Чемпионата Европы по шахматам среди клубов 2016 года.

В составе сборной России бронзовый призёр командного чемпионата Европы 2013 года. Чемпион России среди юношей до 14 лет (2001) и среди юниоров до 20 лет (2009 и 2010). Многократный призёр крупных международных турниров, Чемпион мира среди юниоров (2010).


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