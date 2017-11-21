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12:04, 21 ноября 2017 353
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Лучшим женским автомобилем года назвали Hyundai Ioniq

Лучшим женским автомобилем года назвали Hyundai Ioniq

Автоэксперты назвали лучший женский автомобиль года. Им стал гибридный Hyundai Ioniq, сообщается на сайте конкурса.

Автомобиль рассматривался во всех модификациях: классический гибрид, гибрид с подзарядкой аккумуляторов и полностью электрический автомобиль.

Электрическая версия оснащена литий-ионными аккумуляторами емкостью 27 кВт/ч и двигателем мощностью 120 лошадиных сил.

На втором месте оказалась Mazda CX-5, которую признали лучшим семейным женским автомобилем.

BMW 5-Series назвали «лучшим роскошным женским автомобилем», а Ford Fiesta — «лучшей бюджетной женской машиной». Лучшим кроссовером признали Peugeot 3008.

Фото Hyundai.com


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