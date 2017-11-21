Лучшим женским автомобилем года назвали Hyundai Ioniq

Автоэксперты назвали лучший женский автомобиль года. Им стал гибридный Hyundai Ioniq, сообщается на
Автомобиль рассматривался во всех модификациях: классический гибрид, гибрид с подзарядкой аккумуляторов и полностью электрический автомобиль.
Электрическая версия оснащена литий-ионными аккумуляторами емкостью 27 кВт/ч и двигателем мощностью 120 лошадиных сил.
На втором месте оказалась Mazda CX-5, которую признали лучшим семейным женским автомобилем.
BMW 5-Series назвали «лучшим роскошным женским автомобилем», а Ford Fiesta — «лучшей бюджетной женской машиной». Лучшим кроссовером признали Peugeot 3008.
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