Лежащей в ОКБ рязанке требуется кровь

Рязанке Ксении Чуликановой требуется кровь. Соответствующее сообщение разместили в группе «
Девушка находится в Областной клинической больнице в отделении колопроктологии.
В сообщении отметили, что в приоритете третья отрицательная группа крови, но подойдет любая отрицательная.
Прием доноров осуществляется со вторника по пятницу включительно с 8:30 до 11:30. С собой необходимо взять паспорт и полис. Для граждан, не имеющих прописки в Рязанской области нужна справка о регистрации на территории региона.