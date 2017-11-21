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13:50, 21 ноября 2017 1 131
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KFC опроверг открытие своего ресторана в Рязани 2

KFC опроверг открытие своего ресторана в Рязани

KFC опроверг открытие своего ресторана в Рязани. Опровержение опубликовали в официальной группе ресторана «ВКонтакте».

В ТРЦ «М5 Молл» также не подтвердили информацию об открытии ресторана.

Напомним, во вторник, 21 ноября, в сети появился аккаунт в Instagram с информацией о том, что 30 декабря 2017 года планируется открытие первого ресторана KFC.


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