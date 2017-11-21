KFC опроверг открытие своего ресторана в Рязани. Опровержение опубликовали в официальной
В ТРЦ «М5 Молл» также не подтвердили информацию об открытии ресторана.
Напомним, во вторник, 21 ноября, в сети
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KFC опроверг открытие своего ресторана в Рязани. Опровержение опубликовали в официальной
В ТРЦ «М5 Молл» также не подтвердили информацию об открытии ресторана.
Напомним, во вторник, 21 ноября, в сети
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