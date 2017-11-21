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18:14, 21 ноября 2017 124
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В Касимовском районе за мошенничество осудили бывшего директора Дома культуры

В Касимовском районе за мошенничество осудили бывшего директора Дома культуры

В Касимовском районе за мошенничество осудили бывшего директора Дома культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Установлено, что в январе 2015 года подсудимая сделала фиктивный приказ о приеме на работу замдиректора Дома культуры, пока основной работник был в декрете. При этом никакого нового сотрудника не было.

С января по июнь 2015 года она отдавала в бухгалтерию ложные табели учета рабочего времени и фиктивные доверенности на получение зарплаты. Женщина сама ставила подпись в платежной ведомости и тратила деньги по своему усмотрению. Таким образом подсудимая украла более 100 000 рублей.

Злоумышленница вину не признала, объяснив это тем, что выделяемых администрацией муниципального района средств на проведение праздничных мероприятий дому культуры не хватало. Поэтому она фиктивно оформляла людей, а их зарплату получала сама и расплачивалась этими деньгами с артистами, покупала необходимые для проведения мероприятий атрибуты и призы.

Суд назначил один год и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор не вступил в законную силу.


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1 день назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

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