Если бы все население начало ответственно относиться своему здоровью и перешло на здоровый образ жизни, это помогло бы сэкономить до 60% нынешних затрат на здравоохранение. Такие данные привел замруководителя Минздрава Дмитрий Костенников, пишут «
По словам чиновника, сэкономленное можно было бы направить на продление жизни тех, кому действительно нужна медицинская помощь.
Костенников также связал смертность большинства людей с вредными привычками: злоупотреблением алкоголем, наркотиков, ожирением и низким уровнем физической культуры. 20% смертей, по статистике, связаны с последствиями от курения, добавил замминистра.