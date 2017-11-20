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15:53, 20 ноября 2017 181
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Здоровый образ жизни населения поможет сэкономить 60% затрат на здравоохранение — Минздрав

Здоровый образ жизни населения поможет сэкономить 60% затрат на здравоохранение — Минздрав

Если бы все население начало ответственно относиться своему здоровью и перешло на здоровый образ жизни, это помогло бы сэкономить до 60% нынешних затрат на здравоохранение. Такие данные привел замруководителя Минздрава Дмитрий Костенников, пишут «Ведомости».

По словам чиновника, сэкономленное можно было бы направить на продление жизни тех, кому действительно нужна медицинская помощь.

Костенников также связал смертность большинства людей с вредными привычками: злоупотреблением алкоголем, наркотиков, ожирением и низким уровнем физической культуры. 20% смертей, по статистике, связаны с последствиями от курения, добавил замминистра.


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