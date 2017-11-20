В Спасском районе возобновили движение по понтонному мосту через Оку у села Троица. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, утром в понедельник, 20 ноября, движение по мосту временно
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В Спасском районе возобновили движение по понтонному мосту через Оку у села Троица. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, утром в понедельник, 20 ноября, движение по мосту временно
Фото из группы «
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