Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:21, 20 ноября 2017 367
 0    0

В Спасском районе возобновили движение по понтонному мосту через Оку

В Спасском районе возобновили движение по понтонному мосту через Оку

В Спасском районе возобновили движение по понтонному мосту через Оку у села Троица. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, утром в понедельник, 20 ноября, движение по мосту временно перекрывали из-за повышения уровня воды в реке.

Фото из группы «Подслушано у водителей в Рязани»


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:18, 20 ноября 2017
Два рязанских автобусных маршрута временно изменятся
15:21, 20 ноября 2017
В Спасском районе возобновили движение по понтонному мосту через Оку
12:36, 20 ноября 2017
На двух улицах и в одной школе в Приокском отключили воду
12:10, 20 ноября 2017
На двух улицах Московского района отремонтировали дорогу. Фото
11:42, 20 ноября 2017
В Спасском районе временно закрыли проезд по понтонному мосту через Оку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Хорошие новости из жизни мебельного центра «4 комнаты»

Хорошие новости из жизни мебельного центра «4 комнаты»

Мебельный центр «4 комнаты» сезон начинает во всеоружии: открываются новые марки, а существующие бренды укрепляют свои позиции.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 63 296
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
12:10, 10 ноября 2017 36 829
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
10:21, 16 ноября 2017 34 591
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
13:00, 10 ноября 2017 28 515
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 27 108
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум