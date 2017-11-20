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14:31, 20 ноября 2017 162
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В Шиловском районе поймали «черных лесорубов»

В Шиловском районе поймали «черных лесорубов»

Шиловские полицейские задержали организатора незаконной порубки. Его обнаружили благодаря бдительному работнику лесничества, сообщил сайт областного УМВД.

Лесник сообщил, что на его участке в чаще кто-то рубит деревья. Разрешения на заготовку древесины в лесничество не поступало.

Полицейские выехали на место и выяснили, что заготовку организовал 38-летний житель соседней области. Документов на эту деятельность мужчина предоставить не смог.

Больше недели бригада рабочих с помощью специальной техники незаконно рубила лес и заготовила более 100 кубометров древесины. Лесорубы не выезжали с делянки и старались вести себя неприметно, даже в магазин за продуктами питания ездили редко.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы до семи лет со штрафом от трехсот до пятисот тысяч рублей.


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