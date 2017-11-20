В Шиловском районе поймали «черных лесорубов»

Шиловские полицейские задержали организатора незаконной порубки. Его обнаружили благодаря бдительному работнику лесничества, сообщил
Лесник сообщил, что на его участке в чаще кто-то рубит деревья. Разрешения на заготовку древесины в лесничество не поступало.
Полицейские выехали на место и выяснили, что заготовку организовал 38-летний житель соседней области. Документов на эту деятельность мужчина предоставить не смог.
Больше недели бригада рабочих с помощью специальной техники незаконно рубила лес и заготовила более 100 кубометров древесины. Лесорубы не выезжали с делянки и старались вести себя неприметно, даже в магазин за продуктами питания ездили редко.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы до семи лет со штрафом от трехсот до пятисот тысяч рублей.