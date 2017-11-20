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10:08, 20 ноября 2017 141
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В Рязанской области проходит Всероссийский день бесплатной юридической помощи

В Рязанской области проходит Всероссийский день бесплатной юридической помощи

В течение всего рабочего дня в понедельник, 20 ноября, будут проводиться бесплатные юридические консультации для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

В общественные приемные и центры бесплатной юридической помощи можно обратиться с 9:00 до 18:00. Чтобы получить консультацию, необходим документ, удостоверяющий личность, и документы, касающиеся проблемы.

Прием проводят члены Ассоциации юристов России.

Кроме того, в Рязанской областной библиотеке им. Горького сегодня ведут прием специалисты следующих ведомств:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области — с 9.00 до 11.00;

УМВД России по Рязанской области — с 9.00 до 11.00;

Адвокатская палата Рязанской области — с 11.00 до 13.00;

Министерство социальной защиты населения Рязанской области — с 11.00 до 13.00;

Управление Росреестра по Рязанской области — с 13.00 до 15.00;

Представитель ООО «Рязанский НИЦ судебной экспертизы» — с 13.00 до 15.00;

Федеральная кадастровая палата Росреестра по Рязанской области — с 13.00 до 15.00;

Автономная некоммерческая организация альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права» — с 14.00 до 16.00;

Прокуратура Рязанской области — с 15.00 до 17.00;

Государственная инспекция труда по Рязанской области — с 15.00 до 17.00;

Представитель Уполномоченного по правам человека в Рязанской области — с 15.00 до 17.00;

Управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани — с 15.00 до 17.00.


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