В Рязанской области проходит Всероссийский день бесплатной юридической помощи

В течение всего рабочего дня в понедельник, 20 ноября, будут проводиться бесплатные юридические консультации для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.
В общественные приемные и центры бесплатной юридической помощи можно обратиться с 9:00 до 18:00. Чтобы получить консультацию, необходим документ, удостоверяющий личность, и документы, касающиеся проблемы.
Прием проводят члены Ассоциации юристов России.
Кроме того, в Рязанской областной библиотеке им. Горького сегодня ведут прием специалисты следующих ведомств:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области — с 9.00 до 11.00;
УМВД России по Рязанской области — с 9.00 до 11.00;
Адвокатская палата Рязанской области — с 11.00 до 13.00;
Министерство социальной защиты населения Рязанской области — с 11.00 до 13.00;
Управление Росреестра по Рязанской области — с 13.00 до 15.00;
Представитель ООО «Рязанский НИЦ судебной экспертизы» — с 13.00 до 15.00;
Федеральная кадастровая палата Росреестра по Рязанской области — с 13.00 до 15.00;
Автономная некоммерческая организация альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права» — с 14.00 до 16.00;
Прокуратура Рязанской области — с 15.00 до 17.00;
Государственная инспекция труда по Рязанской области — с 15.00 до 17.00;
Представитель Уполномоченного по правам человека в Рязанской области — с 15.00 до 17.00;
Управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани — с 15.00 до 17.00.