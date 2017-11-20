В Рязани снесли палатку, на которую жаловались Любимову

Ларек на остановке «Электросеть» в Кальном демонтировали после жалобы губернатору на прямой линии.
Ранее мэрия решила
Напомним, во время прямой линии с Николаем Любимовым рязанец
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Ларек на остановке «Электросеть» в Кальном демонтировали после жалобы губернатору на прямой линии.
Ранее мэрия решила
Напомним, во время прямой линии с Николаем Любимовым рязанец
© RZN.info
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