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12:42, 20 ноября 2017 747
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В Рязани снесли палатку, на которую жаловались Любимову

В Рязани снесли палатку, на которую жаловались Любимову

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Ларек на остановке «Электросеть» в Кальном демонтировали после жалобы губернатору на прямой линии.

Ранее мэрия решила снести 12 палаток, владельцы которых допускали неоднократные нарушения.

Напомним, во время прямой линии с Николаем Любимовым рязанец пожаловался на незаконную продажу алкоголя в палатке на остановке «Электросеть». Губернатор пообещал разобраться с ситуацией и «предложил закрывать подобные палатки». Позже в ларьке перестали продавать спиртное.


© RZN.info

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