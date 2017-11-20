В Рязани пьяный водитель разбил стекло патрульной машины

В субботу, 18 ноября, во дворе дома по улице Октябрьской 29-летний житель Рязанской области на «УАЗе» задним ходом наехал на припаркованный «Киа». С прибывшим нарядом ДПС он устроил скандал и разбил лобовое стекло патрульного автомобиля, сообщил
Молодого человека доставили на пост ДПС, где его освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал более 1,5 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Теперь водителю «УАЗа» грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с одновременным лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Кроме того, ему придется отвечать за поврежденные в результате своих действий автомобили.