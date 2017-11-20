В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров

В Рязани наградили победителей Открытого областного чемпионата по парикмахерскому искусству. Он
Лучшие парикмахеры и визажисты получили возможность участвовать во Всероссийском чемпионате, который пройдет в 2018 году в Москве. Призерами стали:
- Анна Цурка — «Мужская модная тенденция»;
- Ольга Фокина — «Модная стрижка»;
- Мажидат Рахоева — «Женская мода» (индивадуальный зачет);
- Евгения Ивина — «Женская мода» (общий зачет);
- Екатерина Косарева — «Фантазийная женская прическа»;
- Карина Авага — «Полный модный образ» (мужской мастер);
- Анна Пронькина — «Эстетика» (подиумный макияж), макияж новобрачной;
- Елена Пальтяева — «Гала-прическа»;
- Яна Апанина — «Техника» (мужские мастера);
- Инна Сальникова — «Прическа новобрачной» (женские мастера).
Все конкурсанты получили памятные дипломы, отличившихся наградили кубками.